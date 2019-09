Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim: Zwei Leichtverletzte bei Unfall in der Rudolf-Wild-Straße

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwei Leichtverletzte sind nach einem Unfall am Montagmittag gegen 14.30 Uhr in der Rudolf-Wild-Straße zu beklagen. Eine 30-jährige Peugeot-Fahrerin wollte auf ein Firmenareal einfahren, musste allerdings verkehrsbedingt anhalten. Die nachfoklgende 43-jährige VW-Fahrerin erkannte dies allerdings zu spät und fuhr infolge zu geringen Sicherheitsabstandes auch auf. Die Insassen des Peugeot zogen sich leichte Verletzungen zu. Schaden entstand in Höhe von 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell