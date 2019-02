Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der Polizei Straßenhaus Dierdorf-Kontrolle des Anreiseverkehrs am Kindergarten Dierdorf-Diebstahl einer Sonnenbrille beim Optiker Dierdorf-Sachbeschädigung an einer Tankstelle

Straßenhaus (ots)

Kontrolle des Anreiseverkehrs am Kindergarten

Dierdorf Durch Beamte der Polizei Straßenhaus wurde am Freitagmorgen der Anreiseverkehr zu einem Kindergarten in Dierdorf kontrolliert. In Relation zum geringen Verkehrsaufkommen wurden dennoch einige Verstöße festgestellt. Hierunter waren die immer wieder in solchen Kontrollen zu erwartenden Verstöße gegen die Gurtpflicht für Fahrer und Insassen. Darüber hinaus wurde jedoch in einem Fall festgestellt, dass keine ausreichende Fahrerlaubnis vorhanden war. Hier musste ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet werden.

Diebstahl einer Sonnenbrille beim Optiker

Dierdorf Durch die Geschäftsführerin eines Optiker Geschäfts in Dierdorf wurde die Polizei Straßenhaus darüber informiert, dass es im Laufe des Freitagsvormittags zu dem Diebstahl einer Sonnenbrille gekommen war. Ein Kunde hatte sich im Verlaufe eines Beratungsgesprächs mehrere Modelle zeigen lassen. In einem unbeobachteten Moment steckte der Täter ein hochwertiges Exemplar ein und verließ kurz darauf das Geschäft. Das Fehlen der Brille wurde erst danach festgestellt. Der Täter wurde von der Überwachungskamera aufgenommen.

Sachbeschädigung an einer Tankstelle

Dierdorf Am Sonntagmorgen gegen 04:30 Uhr wurde von mehreren bislang unbekannten Tätern der Sanitärbereich an einer Tankstelle beschädigt. Es wurden Einrichtungsgegenstände von der Wand gerissen und die Räumlichkeiten mit Seife beschmiert. Die Täter wurden von der Überwachungskamera der Tankstelle vermutlich aufgenommen. Die Ermittlungen bezüglich der Auswertung dauern an.

