Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach-Gottenheim: Grillparty ohne Einladung

Freiburg (ots)

In der Zeit von 10. bis 17.10.2019, vermutlich aber am zurückliegenden Wochenende, drangen unbekannte Täter auf dem Gottenheimer Bergle, nahe dem Wasserreservoir, gewaltsam in eine Gartenhütte ein. Dort wurde ein Grill in Betrieb genommen und vorrätige alkoholische Getränke konsumiert. Für den Geschädigten besonders ärgerlich ist der angerichtete Sachschaden am aufgebohrten Schloss der Stahltür sowie der beschädigte Grill. Entwendet wurde lediglich eine geringe Anzahl Pfandflaschen. Zurückgelassen wurde eine Großpackung Schaumküsse und ein großer Bolzenschneider, dessen Herkunft noch ungeklärt ist. Zum Abschluss bedankten sich die Täter beim Geschädigten durch Aufsprühen des Wortes "Danke" am Boden vor der Hütte. Die Tätergruppe könnte insbesondere durch Mitführen des auffällig großen Bolzenschneiders und eines Akkuschraubers aufgefallen sein. Sachdienliche Hinweise erbittet der Polizeiposten Bötzingen unter Tel. 07663 60530.

