Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Fischerbach - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Fischerbach (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Haslach hoffen im Zusammenhang mit einer Unfallflucht am Mittwoch in der Hauptstraße auf Zeugenhinweise. Dort beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zwischen 6:45 Uhr und 15:55 Uhr die Hauswand eines Anwesens und fuhr einfach weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Aufgrund des Schadensbildes dürfte als Unfallverursacher der Lenker eines Lastwagens in Betracht kommen. Hinweise zum nun gesuchten Unfallfahrzeug und/oder dessen Fahrer werden unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 erbeten.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell