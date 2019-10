Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bad Griesbach - B 28 - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Offenburg (ots)

Am heutigen Donnerstag, gegen 16:05 Uhr, verunfallte auf der B 28 bei Bad Griesbach ein Motorradfahrer alleinbeteiligt. Der 37-Jährige, der als Mitglied einer fünf-köpfigen Gruppe aus dem Großraum Stuttgart, die B 28 talwärts befuhr, kollidierte in einer leichten Linkskurve mit der Schutzplanke und kam im ca. vier Meter darunter liegendem Bachbett zum Liegen. Zur Bergung des Motorradfahrers durch die Freiwillige Feuerwehr Bad Griesbach musste die B 28 für etwa 20 Minuten vollgesperrt werden. Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinikum geflogen. Am Motorrad, der Marke Suzuki, entstand ein vergleichsweise geringer Sachschaden von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Achern hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

