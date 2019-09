Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Folgenreicher Auffahrunfall

Gronau (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 14.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag auf der B54 in Gronau ereignet hat. Ein 51-jähriger Vredener war dort gegen 16.00 Uhr mit seinem Wagen in Richtung Enschede unterwegs. Als eine 45 Jahre alte Frau aus Enschede (NL) mit ihrem Wagen von einem Parkplatz kommend über den Beschleunigungsstreifen auf seine Fahrbahn zog, konnte der Vredener nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Ein Rettungswagen brachte die Fahrerin in ein Krankenhaus.

