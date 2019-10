Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Brand einer Gartenlaube

Offenburg (ots)

Am Donnerstag brach kurz nach 02:00 Uhr in einer Gartenlaube in Lahr ein Feuer aus; die Gartenhütte liegt nördlich von Dinglingen unterhalb des Schutterlindenbergs in der Nähe der Bundesstraße B 3. Durch den Brand wurde die Laube stark beschädigt; die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht exakt taxiert werden. Die Feuerwehr Lahr war mit zwölf Mann und zwei Fahrzeugen im Einsatz. Die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache sind noch nicht abgeschlossen.

