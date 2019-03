Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Körperliche Auseinandersetzung

Schönenberg-Kusel (ots)

Berichtigung der Tatörtlichkeit:

Am Donnerstag, den 21.03.2019 gegen 19:30 Uhr kam es am Busbahnhof in Schönenberg-Kübelberg ( ursprünglich genannte Örtlichkeit: Kusel )zu einer Körperverletzung. Hier wurde eine männliche Person von einer größeren Personengruppe körperlich angegangen. Der Geschädigte musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus abtransportiert werden. Hintergründe der Tat sind bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

