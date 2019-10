Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach-Eichstetten: Zeugenaufruf zu Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 17.10.2019 gegen 07.20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Eichstetten am Kaiserstuhl. Eine 16-Jährige befuhr mit ihrem Leichtkraftrad die Hauptstraße Richtung Ortsmitte, als sie auf Höhe der Einmündung Mühlenstraße, einen von rechts kommenden weißen Kleinbus, welcher Schüler transportierte, bemerkte. Sie war sich nicht sicher, ob der Fahrer des Schulbusses sie wahrgenommen hatte und kam aufgrund des von ihr eingeleiteten Bremsmanövers zu Fall. Da der Unfallhergang nicht lückenlos rekonstruiert werden kann, werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich beim Polizeirevier Breisach zu melden, Telefon 07667/911 70.

