Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Sachbeschädigungen an Pkw (20-1106 u. 41-1106)

Speyer (ots)

10.06 - 11.06.2019, 19:00 - 12:00 Uhr

Unbekannte Täter zerkratzen in genanntem Tatzeitraum die rechte Fahrzeugseite eines in der Brunckstraße ordnungsgemäß geparkten Hyundai I20 (Schaden ca. 500EUR).

Ebenfalls durch unbekannte Täter beschädigt wurde ein in der Bismarckstraße am Fahrbahnrand parkender Citroen C3. Bei diesem wurde das vordere linke Scheinwerferglas mittels unbekanntem Gegenstand eingeschlagen (Schaden ca. 100EUR). Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



