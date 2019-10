Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: BMW zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In Bad Bellingen wurde am Mittwoch, 16.10.2019, ein geparkter BMW mutwillig beschädigt. Der Pkw war von 07:30 Uhr bis 19:00 Uhr in der Badstraße abgestellt. In diesem Zeitraum wurde die linke Fahrzeugseite zerkratzt. Der Sachschaden liegt bei ca. mehreren tausend Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Markgräflerland, Tel. 07626 97780-0, entgegen

