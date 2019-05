Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Leichtverletzte bei Unfall auf Caldenhofer Weg

Hamm (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Caldenhofer Weg/Birkenallee wurde am Freitag, 31. Mai, eine 34-jährige Motorradfahrerin leicht verletzt. Gegen 11.55 Uhr hielt ein 30-jähriger Mann aus Wülfrath zunächst mit seinem BMW an der roten Ampel am Caldenhofer Weg. Als er bei Grün losfuhr, kollidierte er mit dem vor ihm anfahrenden Motorrad, dessen Fahrerin daraufhin stürzte. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 2000 Euro. (hei)

