Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht

Emsdetten (ots)

In Emsdetten sind am Dienstag (26.02.), um 13.30 Uhr, zwei Fahrradfahrer zusammengestoßen. Eine 24-Jährige fuhr mit ihrem Rad auf der Nordwalder Straße und bog nach rechts ab, in die Straße "Am Hain". Dort prallte sie mit einem entgegenkommenden Fahrrad zusammen. Die Frau und der Junge auf dem zweiten Rad stürzten. Die Frau verletzte sich dabei leicht. Der etwa 12-jährige Junge gab an, nicht verletzt zu sein und fuhr weiter. Sein Vorderrad war verbogen. Ein Ehepaar hat den Vorfall vermutlich beobachtet. Sie, wie auch andere Zeugen, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

