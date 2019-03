Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Verkehrsunfall

Hörstel (ots)

Auf der Friedrich-Wilhelm-Straße (L 594) hat sich am Donnerstagnachmittag (28.02.2019), gegen 15.00 Uhr, ein Verkehrsunfall ereignet. Die Bilanz: Die beiden an dem Unfall beteiligten Autofahrerinnen aus Lünne und Hörstel wurden leicht verletzt. Die Sachschäden an den beiden Fahrzeugen sind mit etwa 30.000 Euro erheblich. Eine 40-jährige Autofahrerin wollte von einem Grundstück nach links auf die Landstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 52-Jährigen Fahrerin. Beide Frauen erlitten leichte Verletzungen.

