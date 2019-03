Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

In Ibbenbüren-Schierloh hat ein Unbekannter die Grundstücksmauer einer Hofzufahrt an der St.-Josef-Straße beschädigt. Am Donnerstagmorgen (28.02.), 7.15 Uhr, bemerkte ein Familienmitglied den Schaden. Am Abend vorher, gegen 22.20 Uhr, war die Mauer noch in Ordnung. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell