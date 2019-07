Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Sulingen-Zeugenaufruf nach Kennzeichendiebstahl - Kirchweyhe -Verkehrsunfall mit einem flüchtigen Pkw - Syke - Fahren unter Alkoholeinfluss

Diepholz (ots)

Barnstorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 07.07.2019 gegen 22:25 Uhr wurde in Barnstorf ein 21-jähriger Autofahrer aus Barnstorf angehalten und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Wagenfeld - Fahren ohne Pflichtversicherung

Am Sonntag, den 07.07.2019 gegen 10:50 Uhr wurde ein 26-jähiger Autofahrer aus Hesel in Wagenfeld kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Versicherungsschutz des Fahrzeugs seit Ende Mai erloschen war. Das Fahrzeug wurde vor Ort außer Betrieb gesetzt.

Sulingen - Zeugenaufruf nach Kennzeichendiebstahl

In der Zeit von Freitag, 05.07.2019, 15.00 Uhr bis Sonntag, 07.07.2019, 18.00 Uhr, wurden durch unbekannte Täter auf einem Firmengelände in Sulingen, Rudolf-Diesel-Straße die beiden amtlichen Kennzeichen eines dort abgestellten Mercedes Sprinter entwendet. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sulingen unter der Telefonnummer 0427/ 9490 zu melden.

Kirchweyhe -Verkehrsunfall mit einem flüchtigen Pkw

Am Sonntag den 07.07.2019 gegen 19:55 Uhr kam es in Kirchweyhe in der Straße Im Mühlengrunde zu einem Unfall mit Flucht zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 40 Jahre alter Daimler-Fahrer aus Weyhe beabsichtigte in eine Grundstückseinfahrt zu fahren und setzte den Blinker zum Abbiegen. Der Fahrer eines schwarzen Audi A6 mit einem DH-Kennzeichen fuhr auf und entfernte sich vom Unfallort. An dem Daimler entstand ein Sachschaden von 3000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Weyhe unter 0421/80660 zu melden.

Syke - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, den 07.07.2019 um 18:27 Uhr fuhr ein 62-Jähriger aus Syke mit seinem Roller im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Zeuge beobachtete seine unsichere Fahrweise und verständigte die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag den 07.07.2019 zwischen 09:10 Uhr und 11:00 Uhr beschädigt ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Bruchhausen-Vilsen auf einem Parkplatz an der Straße Am Gaswerk einen Ford Focus, welcher ordnungsgemäß dort geparkt stand. Anschließend entfernte er sich, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro Hinweise nimmt die Polizei unter 04242-9690 entgegen.

