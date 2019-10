Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Kleinbus kollidiert mit Motorrad - Motorradfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Zur Kollision zwischen einem Kleinbus und einem Motorrad kam es am Donnerstag, 17.10.2019, auf der L 151 bei Görwihl. Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Der 62 Jahre alte Kleinbusfahrer hatte die Absicht, aus der Kirchholzstraße die Landstraße in Richtung Herrischried zu queren. Ein auf der Landstraße in Richtung Rickenbach fahrender 66-jähriger Suzuki-Fahrer prallte in den kreuzenden Kleinbus. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Motorradfahrer in eine Klinik. Am Kleinbus entstand Blechschaden in Höhe von rund 2000 Euro, an der Suzuki von ca. 5000 Euro.

