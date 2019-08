Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Harley Davidson gestohlen - Polizei sucht Zeugen (Foto anbei)

Bislang unbekannt Diebe entwendeten am Sonntagabend (25.08.), in der Zeit von 19:00 Uhr bis 21:30 Uhr, ein Motorrad des Herstellers Harley Davidson, Typ Heritage Softail. Der dunkelgrün-silber lackierte Chopper mit dem amtlichen Kennzeichen NE-X455 stand zur Tatzeit in einer Parkbucht an der Hansastraße. Es handelt sich um ein in geringer Stückzahl produziertes Sondermodell "Nostalgia". Auffällig an dem Bike sind zwei neben dem Hauptscheinwerfer angebrachte Zusatzscheinwerfer.

Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder auf den Verbleib des Motorrades geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 3000 in Verbindung zu setzen.

