Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus landwirtschaftlichem Kraftfahrzeug - Täter stehlen spezielles GPS von Traktor

Rödinghausen (ots)

(um) In der Nacht von Sonntag auf Montag (25.03.) stahlen bislang unbekannte Täter an einem Hof am Darnauer Weg in Bruchmühlen aus einem Traktor ein GPS Gerät. Das 5.000.- Euro teure Empfangsgerät der Marke StarFire war im Führerhaus eines John Deere Traktor verbaut. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

