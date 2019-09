Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unfallzeugen gesucht

Bergen (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 8 Uhr, und Montag, 9 Uhr, kam in der Straße Am Weinberg ein Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Dabei wurde eine in Höhe der Einmündung Mozartstraße befindliche Weißdornhecke der Stadt Bergen auf einer Länge von 7 m beschädigt. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelt es sich wahrscheinlich um eine landwirtschaftliche Zugmaschine.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bergen, Tel.: 05051/471660, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

Anne Hasselmann

Telefon: 05141/277-202

E-Mail: anne.hasselmann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell