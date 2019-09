Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Mitten auf Kreisstraße angehalten

Bergen (ots)

Gegen 10:15 Uhr des heutigen Vormittags fuhr eine 75-Jährige von Beckedorf in Richtung Barmbostel. In Höhe des Hof Grauen wollte sie nach rechts abbiegen, verpasste jedoch die Ausfahrt. Daraufhin hielt sie kurz danach mitten auf der Kreisstraße an, um anschließend zu wenden. In diesem Bereich sind Geschwindigkeiten bis zu 70 km/h erlaubt.

Noch bevor die Frau wenden konnte, fuhr eine 30-Jährige ungebremst mit einem Ford Focus auf den stehenden Opel Corsa auf. An beiden Autos entsteht Totalschaden. Die Fahrzeugführerinnen werden aufgrund von Schmerzen im Bereich der HWS untersucht.

