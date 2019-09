Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Ampelmast überfahren

Bild-Infos

Download

Bergen (ots)

Heute gegen 09:45 Uhr ist eine Autofahrerin in der Kreuzung Celler Straße / Deichend aus bislang noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Dabei überfuhr die 31-Jährige mit ihrem Ford eine Signalmastanlage. Das Auto wurde durch den Aufprall an der Achse so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Die Grünanlagen im Unfallbereich am Friedensplatz wurden über 6 m aufgewühlt und Heidesträucher herausgerissen. Die Ampelanlage wurde gesichert und der Strom vorübergehend abgeschaltet. Personen kamen nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

Anne Hasselmann

Telefon: 05141/277-202

E-Mail: anne.hasselmann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell