Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Seil über die Fahrbahn gespannt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 08.08.2019, gegen 23:45 Uhr, meldete ein 19-Jähriger der Polizei, dass in der Riedsaumstraße ein Seil über die Fahrbahn gespannt sei und er nur durch eine Vollbremsung einen Unfall habe verhindern können. Als die Polizeibeamten eintrafen, sahen sie das Seil, das von einer Straßenlaterne zu einem Baum über die Straße in Höhe von etwa 115-130 cm gespannt worden war. Eine Zeugin gab an, dass sie gegen 22:15 Uhr durch die Riedsaumstraße gelaufen sei und zu diesem Zeitpunkt noch kein Seil gespannt gewesen war. Die Polizei sucht nun Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell