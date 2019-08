Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kette gestohlen und Verfolger bedroht

Ludwigshafen (ots)

Am 08.08.2019, gegen 15:30 Uhr, betrat ein unbekannter Mann ( etwa 17-19 Jahre alt, circa 1,70 m groß und schmale Statur) ein Mineralien- und Schmuckgeschäft in der Ludwigstraße. Er trug eine graue Kapuzenjacke und hatte die Kapuze aufgezogen. Zudem hatte er seinen Mund und die Nasenpartie mit einem weißen Tuch abgedeckt. Er nahm sich eine Panzerkette im Wert von 140 Euro aus der Auslage und flüchtete. Als er von einem Zeugen verfolgt wurde, drehte er sich um und richtete mit einer Drohgebärde einen nicht näher definierbaren spitzen Gegenstand gegen ihn. Nachdem der Zeuge deshalb stehen blieb, setzte der unbekannte Täter seine Flucht fort durch den Bürgerhof in Richtung Kaiser-Wilhelm-Straße. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

