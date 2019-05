Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Küchenbrand

Einbeck (ots)

Dassel -vo. OT Sievershausen, Sollingtor, Mittwoch, 08. Mai 2019, 07.58 Uhr. Gestern Morgen geriet in Sievershausen in einer Wohnung im Küchenbereich ein Müllereimer in Brand. Durch den Brand kam es zu einer erheblichen Rauchentwicklung, wodurch die 58-jährige Wohnungsinhaberin durch Rauchgasintoxikation leicht verletzt wurde. Sie wurde dem Krankenhaus zugeführt. Wodurch der Brand hervorgerufen wurde steht noch nicht fest, die Ermittlungen dazu sind von der Polizei Einbeck aufgenommen worden. Ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude selber konnte durch die eingesetzte Feuerwehr verhindert werden.

