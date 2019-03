Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Leichter Verkehrsunfall

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Roswithastraße Freitag, den 22.03.2019, 12:45 Uhr

Bad Gandersheim (Ker) Eine 37-jährige Bad Gandersheimerin touchierte beim Einparken mit ihrem Pkw einen am Straßenrand geparkten Mazda. Da der Halter durch die Versursacherin im näheren Umfeld nicht ausfindig gemacht werden konnte, verhielt diese sich richtig und informierte die Polizei. Der Halter konnte kurze Zeit später ausfindig gemacht werden. An den beiden Pkw entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

