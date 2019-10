Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Diebstahl aus offener Garage - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Aus einer offenen Garage in Klettgau-Erzingen haben Unbekannte Werkzeug und ein Fahrrad gestohlen. Vermutlich geschah die Tat in der Nacht zum Dienstag, 15.10.2019, da der Eigentümer in dieser Nacht vergessen hatte, das Tor zu schließen. Die Diebe nahmen aus der Garage in der Breitmattstraße mehrere Werkzeuge, darunter ein Schweißtrafo, Ketten- und Kreissägen, Schleifer und ein schwarz-rot-silbernes Mountainbike mit. Der Schaden liegt bei knapp 1000 Euro. Der Polizeiposten Wutöschingen (Kontakt 07746 9285-0) bittet um sachdienliche Hinweise.

