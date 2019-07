Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 17-Jähriger entzieht sich Fahrkartenkontrolle

Ludwigsburg (ots)

Ein 17-Jähriger hat sich am Sonntagabend (28.07.2019) gegen 17:40 Uhr einer Fahrkartenkontrolle am Bahnhof Ludwigsburg entzogen und dabei einen Fahrkartenkontrolleur körperlich angegangen. Der deutsche Staatsangehörige war zuvor ohne gültigen Fahrschein durch einen Prüfdienstmitarbeiter der Deutschen Bahn in einer S-Bahn der Linie S5 in Richtung Schwabstraße angetroffen worden. Beim Halt am S-Bahnhaltepunkt in Ludwigsburg soll der jugendliche Tatverdächtige versucht haben sich der Kontrolle zu entziehen und wurde in der Folge durch den Mitarbeiter der Deutschen Bahn festgehalten. Dem 17-Jährigen gelang dennoch die Flucht, da er offenbar mehrfach den Fahrkartenkontrolleur gegen den Oberkörper stieß. Eine alarmierte Streife der Landespolizei traf den flüchtigen Mann anschließend im Nahbereich an und nahm in vorläufig fest. Der Prüfdienstmitarbeiter erlitt durch den Vorfall augenscheinlich keine Verletzungen, verspürte jedoch Schmerzen im Bereich der Rippen. Die Bundespolizei hat zu dem Vorfall die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Erschleichens von Leistungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

