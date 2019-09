Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Unbekannter fuhr gegen Fahrradbügel

Bohmte (ots)

Am Donnnerstag oder Freitag vergangener Woche ist vor dem Modegeschäft im Shared Space Bereiche zu einer Unfallflucht gekommen. Ein Unbekannter war mit seinem Fahrzeug vermutlich auf der Bremer Straße in Richtung Bahnhof unterwegs, kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen der dortigen Fahrradbügel. Der Unfallverursacher kümmerte sich in der Folge nicht um den entstandenen Schaden. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizei in Bohmte. Telefon: 05471/9710.

