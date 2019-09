Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a..T.W.: Brand auf Campingplatz

Hagen a.T.W. (ots)

Am frühen Montagmorgen musste die Feuerwehr einen brennenden Wohnwagen auf dem Campingplatz an der Straße Am Höhenberg löschen. Das Feuer wurde gegen 00.45 Uhr bemerkt und griff auf einen in der unmittelbaren Nähe befindlichen kleinen Holzschuppen über. Letztendlich brannten der zur Vorfallszeit unbewohnte Wohnwagen als auch der Schuppen komplett aus, umliegende Wohnwagen wurden durch die Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu der noch unbekannten Brandursache auf. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden.

