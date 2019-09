Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Gartenbank gestohlen

Bohmte (ots)

In der Nacht zu Sonntag entwendeten unbekannte Täter in der Bremer Straße eine schwarze Metallbank mit schwarzer Kunststoffbespannung und hölzernen Armlehnen. Die Bank stand neben der Haustür und wurde von den Unbekannten entfernt. Hinweise zu Diebstahl und Verbleib der Gartenbank bitte an die Polizei in Bohmte, 05471 9710.

