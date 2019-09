Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: Anhänger aufgebrochen und auf Schulhof randaliert

Glandorf (ots)

In der Nacht zu Sonntag trieben Unbekannte ihr Unwesen auf dem Gelände der Ludwig-Windthorst-Schule. Sie brachen zwischen 22 Uhr und 2 Uhr eine Pkw-Anhänger auf, in dem sich Equipment des Spielmannszuges Glandorf befand, und nahmen daraus vier Filzhüte mit. Auffällig an den Hüten mit blau-weißer Kordel ist die rote Stickerei mit dem Wort "Katastrophenband". Vermutlich die gleichen Täter randalierten dann noch auf dem Schulhof. Sie warfen Sitzbänke um und Glasflaschen auf den Boden und ließen ihren Müll liegen. Hinweise zu den Verursacher nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte entgegen. Telefon: 05401/879500.

