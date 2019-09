Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht auf dem EMR-Ring

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es auf dem Erich-Maria-Remarque-Ring zu einer Unfallflucht. Etwa gegen 23.35 Uhr war ein weißer VW Golf auf dem linken Geradeausfahrstreifen in Richtung Berliner Platz unterwegs. Als dessen Fahrerin in Höhe des Nonnenpfades verkehrsbedingt abbremsen muste, fuhr ein nachfolgendes weißes Auto (vermutlich ein Renault) auf den Golf auf. Der Unfallverursacher machte zunächst den Warnblinker an und den Anschein, als würde er der Golf-Fahrerin an den Straßenrand folgen. Das tat er aber letztendlich nicht und setzte seine Fahrt fort. Die 19 Jahre alte Frau im Golf wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Nach ihren Angaben hatte der unfallflüchtige und etwa 30 bis 35 Jahre alte Fahrer einen Bart. Auf dem Beifahrersitz befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls eine Frau. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Osnabrück. Telefon: 0541/327-2215.

