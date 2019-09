Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Versuchter Raub in der Wörthstraße

Osnabrück (ots)

Am späten Samstagabend wurde ein 25-jähriger Osnabrücker in der Wörthstraße das Opfer eines versuchten Straßenraubes. Der Mann wurde gegen 21.40 Uhr auf dem Gehweg im Bereich zwischen der Sutthauser Straße und dem Bolzplatz von einer Gruppe Heranwachsender umstellt und eindringlich zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Während der Haupttäter die Geldbörse aus der Jacke des Opfers nahm und durchsuchte, schauten sich die anderen vier bis fünf Täter den Inhalt der übrigen Taschen und eines mitgeführten Jutebeutels des Mannes an. Da bei dem 25-Jährigen aber nichts zu holen war, machten sich die Täter ohne Beute in Richtung Bolzplatz davon. Die Unbekannten waren alle um die 18 Jahre alt, etwa 175 bis 180cm groß, schlank und hatten dunkle Haare. Der Haupttäter hatte schwarzes, nach hinten gegeltes Haar und einen schwarzen Oberlippenbart. Unter seiner Lederjacke trug der Mann ein rot-und hellkariertes Hemd. Sachdienliche Hinweise zu der Straftat nimmt die Osnbrücker Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-3203 entgegen.

