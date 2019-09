Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Dieb festgenommen- wem gehört das graue Herrenfahrrad?

Melle (ots)

Die Polizei Melle hat durch den Hinweis eines aufmerksamer Zeugen in der Samstagnacht einen Fahrraddieb stellen können. Der Passant gegen Mitternacht beobachtet, wie ein Unbekannter am Bahnhof in Bruchmühlen das Kettenschloss eines grauen Herrenfahrrades geknackt hatte und mit dem Rad in Richtung Spenger Straße davongefahren war. Der Zeuge alarmierte die Polizei, die den Täter aufgrund der guten Beschreibung kurze Zeit später im Schwarzen Weg fassen konnte. Der Dieb, ein 22-Jähriger aus Bünde, wurde zunächst mit zur Wache genommen und dort erkennungsdienstlich behandelt. Nach Feststellung seiner Personalien wurde der Täter wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei sucht nun nach dem Eigentümer des älteren grauen Herrenrades. Hinweise bitte an die Dienststelle in Melle. Telefon: 05422-920600.

