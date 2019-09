Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: E-Bikes gestohlen

Osnabrück (ots)

Am Donnerstag kam es im Stadtgebiet zu Diebstählen von E-Bikes. In der Zeit zwischen 07.55 Uhr und 17 Uhr wurde aus dem umzäunten "Fahrradparkplatz" am Kinderhospital ein abgeschlossenes schwarzes Bike der Marke Raleigh, Modell Dover Impuls 8HS, gestohlen. Ein zweiter Fall ereignete sich zwischen 19.30 Uhr und 22.30 Uhr in der Heinrich-Heine-Straße in Höhe des Willy-Brandt-Platzes. Dort knackte der Täter zwei Schlösser, mit denen drei Fahrräder aneinandergekettet waren, und nahm ein schwarzes E-Bike der Marke Pegasus, Modell Solero Evo E9 LT, mit. Wer Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der teuren Fahrräder geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/327-2115 oder 0541/327-3203.

