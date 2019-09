Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Radfahrer wurde schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Freitagmorgen ist ein 17-jähriger Radfahrer bei einem Unfall an der Ecke Natruper Straße/Sedanstraße schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 07.50 Uhr, als ein Kleinlaster auf der Natruper Straße stadteinwärts fuhr und der Fahrer nach rechts in die Sedanstraße abbog. Dabei übersah der 31-Jährige den Jugendlichen, der vom Radweg der Sedanstraße auf die Natruper Straße einfahren wollte. Der Radler prallte gegen die Beifahrertür des Transporters und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

