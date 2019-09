Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Menslage: Schwerer Verkehrsunfall auf der Löninger Straße

Menslage (ots)

In der Nacht zu Freitag kam es auf der Löninger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 23 Uhr, als ein Opel Insignia von Löningen kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs war. In einer Rechtskurve kam der Wagen vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen drei Bäume und wurde auf die gegenüberliegende Straßenseite geschleudert. Als die Einsatz-und Rettungskräfte wenig später an der Unfallstelle eintrafen, befanden sich an dem total beschädigten Wagen drei alkoholisierte, schwer verletzte Männer im Alter von 23 bis 26 Jahren. Keiner des Trios will den Wagen gefahren haben, vielmehr habe eine unbekannte vierte Person des Autos gesteuert und sei nach dem Unfall geflüchtet. Eine sofortige Absuche der Umgebung durch Polizei und Feuerwehr (mit Wärmebildkamera) nach dieser Person verlief ergebnislos. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde bei den drei Männern im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Opel wurde für eine kriminaltechnische Untersuchung sichergestellt. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Bersenbrück entgegen. Telefon: 05439-9690.

