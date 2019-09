Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Diebstähle auf Baustellen

Melle (ots)

In den vergangenen Taqen kam es auf zwei Baustellen zu Diebstählen. Am Mittwoch wurde zwischen 10 Uhr und 15.45 Uhr in der Gartenstraße eine Geldbörse aus einem unverschlossenen Citroen Berlingo mitgenommen. Vermutlich in der Nacht zu Donnerstag montierten Kriminelle in einem Rohbau im Sandkamp Montagehalterungen für ein WC sowie einen Waschtisch ab. Die Meller Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit den Diebstählen im Zusammenhang stehen könnten. Telefon: 05422-920600.

