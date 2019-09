Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Unfallflucht- Radfahrer mit Glatze gesucht

Belm (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht, die sich am Mittwochabend an einer in Fahrtrichtung Osnabrück gelegenen Bushaltestelle der Bremer Straße ereignete. Gegen 19.15 Uhr stand dort ein 16-Jähriger mit einem Freund und schauten sich den Fahrplan an, als auf dem kombinierten Fuß-und Radweg ein in Richtung Ostercappeln fahrender Radler durch Klingeln auf sich aufmerksam machte und sich mit hoher Geschwindigkeit näherte. Zeitgleich rief der Unbekannte den beiden Fußgängern in aggressiver Weise noch ein "aus dem Weg " zu und passierte die jungen Leute mit unverminderter Geschwindigkeit. Dabei touchierte der Radfahrer den Jugendlichen mit dem Lenker am Arm. Dem 16-Jährigen fiel das Handy aus der Hand, prallte auf den Boden und wurde dadurch beschädigt. Zudem erlitt der Osnabrücker eine leichte Verletzung am Oberarm. Der Radfahrer kümmerte sich nicht um den Vorfall und setzte seine Fahrt unvermindert fort. Der Mann war etwa 30 bis 40 Jahre alt, hatte eine Glatze, ein längliches Gesicht und war dunkel gekleidet. Bei seinem Fahrrad handelte es sich um ein Mountainbike mit Gepäckträger. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Belmer Polizeistation. Telefon: 05406-807790.

