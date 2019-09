Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Schwerer Unfall auf der Hansastraße

Osnabrück (ots)

Bei einem Unfall auf der Hansastraße (B 68) wurde am Mittwochnachmittag ein 50-jähriger Autofahrer schwer verletzt. Eine Lebensgefahr kann nach derzeitigen Erkenntnissen allerdings ausgeschlossen werden. Ein 49 Jahre alter Lkw-Fahrer war gegen 17.20 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung stadtauswärts unterwegs. In Höhe der Einmündung Roopstraße wollte er von der linken auf die rechte Fahrspur wechseln. Dabei übersah er den Renault des 50-Jährigen, touchierte das Auto und schleifte es einige Meter weit mit. Rettungskräfte befreiten den Autofahrer und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Hansastraße musste im Bereich der Unfallstelle vorübergehend gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell