Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Schwerer Verkehrsunfall auf der Klöcknerstraße

Georgsmarienhütte (ots)

Auf der Klöcknerstraße ereignete sich am Mittwochmittag ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung von drei Kindern. Ein Autofahrer war gegen 13.10 Uhr in Richtung Kloster Oesede unterwegs, als in Höhe von McDonalds plötzlich drei Kinder von rechts kommend über die Straße liefen. Während zwei der Kinder noch vor dem abbremsenden Chevrolet herlaufen konnten, wurde ein nachfolgender 11-Jähriger von dem Auto erfasst. Der Junge wurde dabei gegen eines der vorauslaufenden Kinder, ein 11-jähriges Mädchen, geschleudert. Beide Kinder wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ging man zunächst davon aus, dass sich beide nur leichte Verletzungen zugezogen hatten, verschlechterte sich der Zustand des Jungen aber, so dass eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden kann.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell