Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Raub auf Toto-Lotto Kiosk

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmittag hat ein unbekannter Mann den Toto-Lotto Kiosk an der Lerchenstraße (Bereich zwischen Zeisig-und Fasanenweg) überfallen. Der Täter betrat gegen 12.15 Uhr unmaskiert den Kiosk, bedrohte die 66-jährige Angestellte mit einem Messer und bediente sich in der Folge am Inhalt der Kasse. Danach lief der Räuber mit seiner Beute aus dem Kiosk und fuhr auf einem Fahrrad in Richtung Süntelstraße davon. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Räuber blieb erfolglos. Nach Angaben des Opfers war der Mann etwa 25 und 30 Jahre alt, etwa 175cm groß und schlank. Er sprach akzentfreies Deutsch, hatte kurze schwarze Haare und ein gepflegtes, hübsches Äußeres. Bei Tatbegehung war der Unbekannte mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Näheres zum Aussehen ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-3103 entgegen.

