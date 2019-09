Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Unfallflucht in der Straße Feuerwache

Hasbergen (ots)

In der Straße Feuerwache am es am Mittwoch zu einer Unfallflucht. Ein vor dem Haus Nr. 11 geparkter schwarzer Ford Mondeo Kombi wurde in der Zeit zwischen 8 Uhr und 12.30 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug im Heckbereich beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeistation Hasbergen in Verbindung zu setzen. Telefon: 05405-69111.

