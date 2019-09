Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbrecher erbeuten Bargeld

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Donnerstag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Restaurant in der Straße Am Schölerberg. Die Einbrecher gelangten zwischen 20.30 Uhr (Mittwoch) und 06.35 Uhr (Donnerstag) in die Räumlichkeiten, stahlen Bargeld und beschädigten in einem Büro das Mobiliar. Die Osnabrücker Polizei ist an Hinweisen interessiert und nimmt diese unter der Rufnummer 0541/327-2115 entgegen.

