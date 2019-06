Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Gestürzte Radfahrerin bitte melden

Möhnesee (ots)

Eine 60-jährige Fußgängerin aus Oberhausen ging am Dienstag, den 18. Juni 2019, gegen 10.15 Uhr, in Körbecke am Südufer in Richtung Stockum spazieren. Eine von hinten kommende, zirka 60-jährige E-Bike-Fahrerin stieß mit ihr zusammen, so dass beide hinfielen. Die Radfahrerin erkundigte sich noch, nach Angaben der Fußgängerin, nach ihrem Befinden. Dann setzte sie die Fahrt fort und die Fußgängerin humpelte vom Unfallort. Das Verkehrskommissariat in Soest bittet nun die E-Bikefahrerin oder auch andere Zeugen, sich mit der Dienststelle unter der Rufnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzten. Sie ist zirka 60 Jahre alt, kleine Statur und trug zur Unfallzeit eine kurze Hose und einen Fahrradhelm. (reh)

