Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - 2.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

Lippstadt (ots)

Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht in der Glatzer Straße in Lippstadt. Am Montag parkte dort eine Frau ihren schwarzen Honda Civic in der Zeit zwischen 7.20 Uhr und 20 Uhr. Bei ihrer Rückkehr stellte sie Beschädigungen an der vorderen, rechten Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher hatte sich jedoch entfernt, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

