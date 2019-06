Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Hunde beißen Polizisten

Lippstadt (ots)

Zwei Polizeibeamte wurden am Montag, gegen 15.40 Uhr, zu einer Bushaltestelle in Bad Waldliesborn an der Holzstraße gerufen. Dort sollten die Personalien einer 30-jährigen Lippstädterin festgestellt und überprüft werden, nach dem die Tatverdächtige jemanden beleidigt hatte und dieser Anzeige erstatten wollte. Die Lippstädterin war in Begleitung von zwei Hunden. Die eigentliche Personalienfeststellung sollte außerhalb des Linienbusses durchgeführt werden. Dort beleidigte die 30-Jährige mehrfach die Beamten. Ihre Personalien wollte sie nicht preisgeben. Nun entfernte sich die Frau und ließ ihre Hunde von der Leine los. Trotz mehrfacher Aufforderung stehen zu blieben und die Personlien anzugeben weigerte sie sich unter weiteren Beleidigungen. Als einer der Beamten sie am Arm ergriff um sie festzuhalten drehte sie sich aus dem Griff heraus. Nun biss einer der beiden Hunde mehrfach einen der beiden Polizeibeamten. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt. Die Frau konnte anschließend mit den Hunden auf die Wache nach Lippstadt gebracht werden. Hier wurden ihre Personalien zweifelsfrei geklärt und das Ordnungsamt über den Vorfall informiert. Die Lippstädterin muss sich nun unter anderen wegen dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Verstoß gegen das Landeshundegesetz verantworten. (reh)

