Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Sachbeschädigung an Kleinwagen

Georgsmarienhütte (ots)

Unbekannte haben in Nacht zu Samstag in der Böttcherstraße einen Pkw erheblich beschädigt. Die Täter schlugen die Heckscheibe eines auf dem Parkstreifen unweit der Töpferstraße abgestellten schwarzen VW Up ein. Wer verdächtige Personen bemerkt hat, die mit der Straftat im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 05401-879500.

