POL-D: Illegales Rennen auf der A3 - Zwei Fahrzeugführer kontrolliert - Strafanzeige und Führerscheine beschlagnahmt

Düsseldorf (ots)

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten der Leitstelle der Polizei Düsseldorf gestern Abend, 13. August, 19.44 Uhr, drei Autos die sich offenkundig ein "Autorennen" auf der A3 zwischen der Anschlussstelle Mettmann und dem Autobahndreieck Ratingen-Ost lieferten. Die unterschiedlichen Anrufer sprachen davon, dass die Fahrzeugführer mit hoher Geschwindigkeit durch die dortige Baustelle rasten und sich dabei immer wieder gegenseitig rechts und links überholen würden. Das ganze unter Nutzung aller Fahrstreifen. Während ihrer halsbrecherischen Fahrmanöver betätigten die Fahrzeugführer immer wieder die Lichthupe und fuhren sich gegenseitig dicht auf. Laut der Zeugen handelte es sich bei den Fahrzeugen um einen BMW Mini, einen weißen BMW und einen Toyota. Zwei der Autos hatten türkische Kennzeichen. Ein Einsatzteam der Autobahnpolizei Düsseldorf hielt kurz darauf einen schwarzen BMW Mini mit türkischem Kennzeichen an der Anschlussstelle Duisburg-Wedau an. Danach hielt auch Augenblicke später der beschriebene Toyota. Die kontrollierten Fahrzeugführer, 25 und 26 Jahre alte türkische Staatsbürger, wollten sich vor Ort nicht äußern. Beide Führerscheine wurden beschlagnahmt. Es wurde jeweils eine Sicherheitsleistung in Höhe von 750 Euro erhoben. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts illegaler Kraftfahrzeugrennen wurde eingeleitet.

